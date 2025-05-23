樂華北邨伴屍事件　鄰居引述女童指「媽咪唔舒服，瞓咗覺」 (21:26)

鄰居陳太說，今早（23日）曾見到女童，女童當時說「媽咪唔舒服，瞓咗覺」，其後才知道其母已經離世。鄰居陳先生指，單位以前由事主丈夫及其母親居住，但事主奶奶早前已入住老人院，而事主丈夫約一年多前亦因事入獄，單位最近只有兩母女出入。陳生說事主經常罵女童，以前亦經常與丈夫爭吵，因此聽到吵鬧聲都很少理會，沒想過她突然離世。同層另一名女住戶稱女童十分精伶，間中見面會打招呼，不過雙方單位有點距離，近日沒聽到女童哭喊或呼叫聲。

區議員李嘉恒得悉事件後到場了解，他說女童就讀幼稚園，事主上周四（15日）為女兒請病假，但直到周一（19日）女童都沒有上學，幼稚園曾致事主不果，於是致電事主母親，事主母親說曾見過女兒，應該沒事。但之後數日，幼稚園仍沒法聯絡事主，教職員原打算今日上門家訪，惟未及安排已得知噩耗。李說涉事家庭一直有社區單位主動跟進，社署亦有派員跟進。