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樂華北邨伴屍事件　鄰居引述女童指「媽咪唔舒服，瞓咗覺」 (21:26)

牛頭角樂華北邨秉華樓懷疑伴屍事件，3歲女童懷疑陪伴40歲母親屍體4日，今日鄰居發現通知保安揭發，警方將案列屍體發現。涉事單位客廳電視上貼有數張女死者抱著女兒慶祝生日的合照，亦有花卉、蝴蝶、燈籠等勞作，旁邊有一張寫著「Happy Mother's Day（母親節快樂）」的卡片。客廳有不少快遞包裹，有數包香煙及煙灰盅，亦晾有不少衣服，月曆則停留在4月。

鄰居陳太說，今早（23日）曾見到女童，女童當時說「媽咪唔舒服，瞓咗覺」，其後才知道其母已經離世。鄰居陳先生指，單位以前由事主丈夫及其母親居住，但事主奶奶早前已入住老人院，而事主丈夫約一年多前亦因事入獄，單位最近只有兩母女出入。陳生說事主經常罵女童，以前亦經常與丈夫爭吵，因此聽到吵鬧聲都很少理會，沒想過她突然離世。同層另一名女住戶稱女童十分精伶，間中見面會打招呼，不過雙方單位有點距離，近日沒聽到女童哭喊或呼叫聲。

區議員李嘉恒得悉事件後到場了解，他說女童就讀幼稚園，事主上周四（15日）為女兒請病假，但直到周一（19日）女童都沒有上學，幼稚園曾致事主不果，於是致電事主母親，事主母親說曾見過女兒，應該沒事。但之後數日，幼稚園仍沒法聯絡事主，教職員原打算今日上門家訪，惟未及安排已得知噩耗。李說涉事家庭一直有社區單位主動跟進，社署亦有派員跟進。

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