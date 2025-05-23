城大辦創新博覽 推銷百間初創成果 (21:03)

博覽包括有「HK Tech 300國際創新創業千萬大賽」，大賽有來自九個國家及城市，包括文萊、匈牙利、印尼、哈薩克斯坦、馬來西亞、泰國、土耳其、越南和香港，合共11間大學、五間當地商會和初創培育機構參與，大賽旨在協助不同地區的有志創業的人才和初創企業，善用香港的獨特優勢和資源，將業務拓展至香港及內地市場。

其中， 來自新加坡的初創企業「億杉醫療（E3A Healthcare）」專注於非侵入式居家醫療方案，研發的家用新生嬰兒「智慧經皮黃疸檢測儀」利用光學應用技術、人工智能和大數據分析，提供易於使用、成本較低且高效的監測設備。其他核心產品包括胎兒監護儀和Nora子宮內膜異位症治療儀，這些方案已在全球多個國家和地區應用。億杉醫療是「HK Tech 300東南亞創新創業千萬大賽」的優勝初創之一。該公司首席財務官陳弘遠說，新加坡的市場規模較小，對創業公司的支持有限，參加城大的比賽讓公司有機會進入香港，接觸大中華市場。該公司今年成為香港特區政府「引進重點企業辦公室」的第四批重點企業。

出席開幕典禮的創新科技及工業局長孫東說，城大和HK Tech 300促進跨學科、跨界別及跨行業合作，營造一個蓬勃的生態圈，指各界必須共同努力為年輕創業者提供必要的資源、指導和機會，讓他們將創新意念轉化為具有影響力的解決方案，進一步推動香港發展成為國際創新科技中心。

城大校長梅彥昌就說，創新有賴於「官產學研投」之間的廣泛合作和支持，指城大將持續建構一個可連繫不同界別的平台，助力年輕人才與深科技初創企業的成長及發展。

城大指，自2021年起推出HK Tech 300旗艦創新創業計劃，至今培育了超過900間初創企業，當中有逾200間獲批最高達100萬港元的天使基金投資。計劃不但提供資金和科研專利等資源，同時通過逾250名來自不同工商產業的創業導師，以及逾100間作為合作夥伴的公私營機構，為初創業企提供商業配對等支持。

