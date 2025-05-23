前警長濫用職權嫖妓成階下囚　久未交吉宿舍單位　區院裁定須賠67萬租金兼訟費 (19:23)

據判辭，被告朱志豪於2010年為一名警務人員，並獲分配黃大仙紀律部隊宿舍的一個單位作為居所。被告於2016年因為一宗「公職人員行為失當」案件被判罪成入獄，他在2016年1月至2017年2月服刑期間，須就佔用該宿舍單位以支付市值租金，每月約為1.5萬元；被告出獄後，其房屋福利暫時恢復，可按月薪的7.5%來支付租金，直至2018年被革職時失去福利，須交還單位。

惟即使多次催促，被告依然沒有交還單位，他從2018年4月起計一直霸佔單位，直到2020年11月才將單位交吉，其間租金需以市值租金來計算。被告從2016年1月至2020年11月期間一直沒有支付任何租金，涉款累計逾60.6萬元。法庭早前已就訴訟判被告敗訴，其後被告缺席評定賠償金額的審訊，法庭經考慮後頒令被告須向政府支付逾60.6萬元作為租金賠償，另須支付逾6.9萬元訟費。

翻查資料，被告朱志豪於2014年為一名警長及駐守於油尖特別職務隊。他涉同年在一次嫖妓時，向鳳姐表露警察身份後恐嚇對方。該鳳姐在完事後未獲肉金，便匆匆離港。