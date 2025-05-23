何永賢結束巴黎訪問 總結此行緊扣房屋局「共築．智能」主題 (18:12)

房屋局長何永賢昨日（巴黎時間22日）在法國巴黎進行最後一日的訪問行程。何永賢與法國一間社會房屋企業CDC Habitat的代表會面，了解法國社會房屋的營運模式、發展策略和面對的挑戰。何亦分享了香港的情況，和房屋局現正積極推行的各種房屋措施。

何永賢隨後參觀由奧運選手村改造而成、包含社會房屋的商住綜合社區，了解可持續的城市化發展。

此外，何永賢亦與著名城市規劃師IAE Paris Sorbonne Business School副教授Carlos Moreno進行交流，分享可持續城市規劃與設計的理念和看法。Carlos Moreno提出「15分鐘城市」的都市規劃概念，目標讓社區內的居民可以在15分鐘的步行或腳踏車路程可及的範圍內，滿足食衣住行等日常生活所需，提升環境可持續性。何永賢指出，這正正與香港房屋委員會（房委會）新公共屋邨的規劃理念不謀而合，並以皇后山邨為例，講解房委會規劃時以居民為本，打造自給自足的社區，當中更蘊含文化遺產，以及與大自然共融，打造可持續社區。Carlos Moreno對香港的公共房屋規劃模式表現得十分有興趣，並表示希望日後有機會到香港參觀。

傍晚，何永賢與巴黎市長顧問（住宅、城市規劃、建築、土地發展）Renaud Paque和房屋及居住事務署署長Doan Lebel會面，就公營房屋政策、可持續城市發展及城市規劃交流。 何永賢在總結訪問行程時表示，是次訪問緊扣房屋局今年「共築．智能」主題，在建築科技、公營房屋、綠色建築等方面，介紹香港及內地先進科技企業的最新發展，並向世界展示「組裝合成」建築法及建築機械人等技術的落地應用，以提升建屋效率和安全；同時積極參考海外減碳節能技術，充分發揮香港「內聯外通」獨特優勢，擔當「超級聯繫人」和「超級增值人」角色。

她望兩地繼續保持聯繫，在建築科技創新、公營房屋建設、綠色建築、幸福安居社區、完善房屋階梯等領域上加強交流，為公營房屋建設注入創新活力。」

何永賢將於今日下午返抵香港。

