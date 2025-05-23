涉隱瞞利益衝突　科大前供應商董事罪脫　官：「極不情願」下判無罪 (18:17)

控方案情指，楊霖龍2002年至2019年受聘為科大環境學部及化學系兼任副教授，他成立駿科（亞洲）製藥有限公司。被告歐陽兆㷨2012年至2013年間為科大化學系職員，2012年並以信託形式代楊霖龍持有駿科的股權及成為駿科的唯一董事。駿科最終因涉案採購訂單獲科大發放港幣409,805。

謝官在判辭指，本案爭議點為被告是否有與楊達成協議隱瞞楊於駿科的權益，使科大接納駿科的報價；以及是否知悉楊違反披露責任及有否參與投標。

謝官接納科大人力資訊處副處長、科大採購處處長等大部分控方證人的供辭，相反被告在警誡會面中的解釋態度迴避、自相矛盾，一時指駿科非楊所有，其後又稱楊有份成立駿科；以及原先承認自己與楊有簽署信託聲明，但無存檔，後來得知有文件證明他是代楊持股的信託人，才指是按楊指示簽文件。謝官批被告「謊話連篇」、「胡説八道」，只就其招認給予比重。

謝官續指，被告與楊霖龍於駿科均有權益，任何一個合理正常人都會知道二人均有披露利益衝突的責任，但被告沒有披露。謝官認為二人已可能干犯「公職人員行為不當」罪，但案中有證據顯示採購由他人處理，故法庭未能在毫無合理疑點下證明被告犯案。謝官最後點出，被告的行為已顯示他絕不適合受聘於任何公營機構。

同案被告楊兆安早前已認罪，判囚28個月；科大前兼任教授楊霖龍一度潛逃，至去年在波蘭被捕，律政司已應廉署要求提出移交。