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發展局提長遠防洪管理及海岸管理策略 　倡堅守海岸線可控本世紀末水浸風險 (18:19)

發展局下周二將在立法會發展事務委員會，提交一個應對氣候變化之下的長遠防洪管理及海岸管理策略，講解本港應對極端的暴雨，海平面上升，以及極端風暴潮的能力。渠務署和土木工程拓展署分別進行26項及15項改善工程，部分工程已完工。相關部門認為「堅守防線」的策略大致仍可管控本世紀末的水浸風險。

渠務署和土木工程拓展署去年分別完成研究，分析不同氣候變化的情形之下的水浸風險，並按結果制定本世紀中（即2050年）和長期本世紀末（即2100年）的防洪和海岸的管理的策略。渠務署研究指，香港的防洪標準可媲美內地和外國主要城市，確立本港現時採用的防洪標準恰當，但考慮本世紀中和世紀末，中等和很高溫室氣體排放的情景，海平面上升和雨量增加在世紀末對比現時會出現「較大分野」。

渠務署指，目前有渠務處有15個雨水排放系統改善工程施工，其中9個為蓄洪池，估計其蓄洪量可達超過30萬立方米，預計會在2030年底之前陸續完成，工程總值超過170億。

土木工程拓展署則指，海港工程設計手冊已更新，已包括考慮了氣候變化在世紀中和世紀末的溫室氣體排放的情景，亦參考山竹、天鴿等超強颱風，其研究評估全港的海岸線，稱透過「堅守防線」的策略，已可大致應對本世紀中和世紀末，中等和很高溫室氣體排放的水浸風險。

土木工程拓展署在26個地點的進行沿岸改善工程，當中赤柱、南丫島、石澳、吉澳等16個地點的工程已完工，鯉魚門、杏花邨等地則仍在工程中。另外，署方亦在九龍灣、柴灣等11個地點作「超前部署」，如放置沿岸防洪牆、活動式擋水設施等，工程共花約3億，當局表示有信心工程已可應對與2018年颱風「山竹」或2023年「世紀黑雨」類似級別帶來的強風暴雨 。

 

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