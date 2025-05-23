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衛生署下周起派戒煙藥物試用裝及中醫耳穴貼 (15:48)

下月是「六月·戒煙月」，衛生署控煙酒辦公室推出連串活動，包括下周五（30日）至7月31日期間，繼續向公眾派發一星期戒煙藥物試用裝，及中醫戒煙耳穴貼。衛生署控煙酒辦公室主任林民聰指，往年戒煙月是戒煙熱線來電高峰期，希望活動能協助吸煙者戒煙，又指會配合宣傳活動、控煙政策多管齊下降低吸煙率。

為響應5月31日「世界無煙日」，衛生署推出一連串推廣活動，林民聰指，今年「世界無煙日」主題是「戳穿誘惑：揭露煙草和尼古丁製品行業的策略」，揭示煙草業為增加有害煙草產品的吸引力所使用的技倆。

衛生署今年繼續透過全港250多間社區藥房、戒煙診所、地區康健中心/站及衛生署診所派發一星期戒煙藥物試用裝，即尼古丁替代療法，協助吸煙者戒煙。戒煙人士需下載「戒煙達人」應用程式，並前往指定地點掃描二維碼。另外，衛生署去年首次向戒煙人士派發中醫戒煙耳穴貼，今年服務擴至逾50間由博愛醫院、東華三院及基督教聯合那打素社康服務營辦的中醫診所，合共超過200多個地點。

林民聰指，去年戒煙月派發312張中醫戒煙耳穴貼，及3580包一星期戒煙藥物試用裝，認為效果理想，並強調戒煙月只是控煙措施其中一環，期望透過戒煙服務及宣傳教育等，多管齊下以降低全港吸煙率。 

相關字詞﹕戒煙 控煙政策 衛生署 控煙酒辦

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