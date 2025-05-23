兩消防員涉輪姦女子　陪審團裁定首被告罪脫　次被告罪成 (18:45)

兩名被告分別為李浩田（現約31歲）及陳卓軒（現29歲），兩人被控於2021年8月20日，在旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店一間房內，強姦女事主X。

據控方案情，X與李是舊同事的關係。2021年8月，兩人開始在Instagram上重新聯絡，並曾相約到酒吧消遣，X透過李而認識陳。案發當晚，李邀約X到涉案酒店房內喝酒，指會有其他女性友人出席，惟當晚房內只有X與兩名被告。3人玩「喝酒遊戲」後開始休息，X在迷糊間遭兩人強姦，清醒後哭泣並試圖開兩人。事後X向「風雨蘭」求助。

兩名被告在審訊間均有自辯，辯方案情是指X是清醒且同意下與兩人性交，只是X後來反悔而引伸本案。法官在引導陪審團時指出，如果X是醉至不省人事，她便不能夠同意性交；如果X在勉強下同意，或是醉時表達同意，但酒醒後反悔，均屬於同意性交。