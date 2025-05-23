南丫海難死因庭｜驗船主任供稱當年相信船廠會裝「水密門」　海事處不會浪費時間檢驗 (15:47)

黃志堅1980年入職海事處任驗船督察，2010年晉升為首席驗船主任，至2011年退休。海難發生後，黃稱獲海事處招聘為海事意外顧問，跟進2013年調查委員會研訊，並為海事處的大律師提供資料，講述「一啲我哋覺得唔啱嘅嘢」。

黃志堅1994年至1996年間審批部分南丫四號圖則，包括總佈置圖。黃稱當年新船工程甚多，海事處人手難以應付，所以他協助同事審批圖則。黃指，根據俗稱「藍書」的海事處驗船指示，所有水密艙壁都要附上水密裝置，南丫四號無裝水密門，「就係無按要求建造隻船」；即使圖則無明確標示水密門，他仍理解船廠會建水密門。

南丫四號的船殼在內地建造，並通過中國船級社測試，後送回香港。黃志堅強調「由頭到尾」，船隻結構檢查一概由中國船級社負責，本港海事處員工不會驗結構；海事處年檢只關乎設備有否損耗生銹，「所有項目係新船已經檢查咗……海事處唔會再驗一次」。黃續指，海事處只會按船廠安排檢查特定項目，檢驗過程由船廠主導，驗船人員不會檢查額外項目。

家屬一方展示海事處1995年去信船廠的信件，列明由「HKMD」（海事處）檢驗船殼及艙壁，中國船級社則負責其他星號標記的項目。黃志堅不認同信件內容，「我唔知點解咁寫，總而言之唔係我寫」。他重申船隻在內地製造，就由中國船級社檢驗結構，不會由本港海事處檢查，「叫海事處啲人搭船又搭車、睇完就走唔係𠴱目的」。