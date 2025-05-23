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《九龍城寨之圍城》電影場景展揭幕　展期3年可免費入場　新增商店街等場景 (15:46)

由文創產業發展處策劃、電影發展基金資助的「九龍城寨光影之旅」電影場景展今日（23日）開幕，展期為3年。展覽以金像獎最佳電影《九龍城寨之圍城》為主題，重構多個電影場景，並新增人文景觀與商店街等場景，呈現八十年代城寨風貌。政務司副司長卓永興在開幕儀式上致辭時說，政府未來會繼續與電影業界合作，開發以電影為主題的旅遊項目，去吸引更多旅客及推廣香港電影文化。

展覽展期由明日（24日）正式開始，5月至8月每日上午9時至晚上7時開放；9月後開放時期改為每日上午9時至下午6時。地址為九龍寨城公園衙門，市民可免費入場。展覽重構的場景包括七記冰室、龍城髮廊、牙醫診所、士多、跌打館、魚蛋工場等，亦設有「城寨光影天台」，透過大型投映屏幕展示九龍城寨的日與夜，亦配有特別聲效，參觀者可感受飛機飛過時的聲浪。

展覽亦加入不少香港傳統工藝的元素，包括入口以人手書寫的大型傳統花牌、入口上方的「九龍城寨鐵牌坊」設計，就參考了八十年代的香港大廈鐵閘設計。展覽內部分地磚亦是從舊建築物回收再用。

卓永興致辭時說，相信場景展返回故事原址，在九龍寨城公園重現，一定能夠吸引更多本地及海內外遊客參觀。政府發展旅遊熱點工作組首階段其中一個項目為「特色社區—香港龍城深度遊」，卓永興表示，項目正正是建基於電影場景展，形容既會令公園的遊人增加，亦可連結九龍城區內的景點如啟德體育園、「城市景昔」及潮泰特色美食，透過區內不同的旅遊路線，讓遊客可體驗香港的地道文化和品嘗不同的美食，同時帶動區內消費，創造經濟效益。

相關字詞﹕九龍城寨之圍城 九龍城寨光影之旅 編輯推介

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