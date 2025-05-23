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西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」　五旬病人作供認為因「疫苗恐懼症」獲發「免針紙」並無不妥 (14:23)

西醫蔡淑梅涉濫發「免針紙」案今（23日）在區院續審。曾獲蔡發「免針紙」的五旬病人供稱，資料顯示新冠疫苗「連人嘅實驗都未完成」，對此有戒心，惟他希望出席公司活動，因此向蔡求診，終在問診約兩分鐘後獲發「免針紙」，形容蔡在過程中「言簡意賅」。病人又稱，蔡以「疫苗恐懼症」為由發「免針紙」屬合理，因他事實上對打針副作用有恐懼，若有選擇「一定盡量唔打」，「除非好似某啲國家，直頭用軍人捉住你嚟打」。

控方證人、50多歲的文員G供稱心臟有問題，試過心跳突然加速和感痛楚，而且他患高血壓，曾有「突然暈一暈」的經歷，但一直沒就有關情況求醫，「我唔信西醫」。

就著對新冠疫苗的看法，G提及，新冠疫苗或招致血栓副作用及未得到「完全認證」、身邊有一名39歲人士在接種翌日後中風，加上個人身體狀況，因此「特別唔信」新冠疫苗；惟約於2022年5月，他希望出席公司活動，因此嘗試向醫生索取「免針紙」。

G提及，2022年5月，他在土瓜灣住所附近的診所問診，但診所護士稱，他並非恆常應診的病人，因此不會向他發「免針紙」；同年，他從Facebook知悉蔡淑梅會發「免針紙」，終在7月25日到達蔡的診所問診。

就問診過程，G憶述，他先獲護士安排量血壓，其間護士提及「哇你好高喎啲血壓」；之後於診症室內，蔡淑梅先問他「有咩問題」，他遂提及自己患高血壓和心臟有問題，當時蔡回應說「咁嘅情況，打針應該冇問題」，他則表示「我都係唔係好想打針」。G稱，蔡聞言便後著他「出去等吓」，應診過程約兩分鐘，蔡沒有提供任何意見，最終他被診斷患「疫苗恐懼症」並獲發「免針紙」。

G認為，蔡因應他患「疫苗恐懼症」發「免針紙」做法「大致上都啱」及合理，因他事實上對新冠疫苗副作用有所恐懼，「如果有自由俾我揀，我就一定盡量唔打」，但他沒深究「疫苗恐懼症」的醫學定義。

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