海關破洗黑錢案拘兩女一男涉款逾6000萬　疑涉清洗販毒案所得 (14:29)

海關去年10月破獲一宗約值190萬元的毒品案件，拘捕兩名涉案人，發現其中一人的銀行戶口在4間銀行開設戶口處理大量不明來歷款項，通過資金流向分析，進一步發現另外一名本地女子及一名本地男子與涉案戶口轉帳，收取大量資金，於去年1月至12月之間，3人共在7間銀行，包括4間虛擬銀行，開設的10個個人戶口，共處理約6100萬元犯罪得益，交易次數超過10000宗。

海關財富調查科昨日（22日）突撃搜查兩個住宅單位，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」），拘捕一名55歲女子及一名30歲男子，並再次拘捕涉及毒品案件的63歲女子。其中兩人已獲准保釋候查，另一人續被還押。海關將續調查資金來源，亦不排除有更多人被捕。

海關財富調查科署理高級調查主任區穎璋表示，調查發現3名被捕人的銀行戶口交易有可疑，包括財務背景與個人帳戶交易極不相稱，3人開戶時分別報稱為飲食業員工，家庭主婦及文員，申報每月收入1至3萬元，均無持有物業，居於公屋單位，但一年內有過萬宗可疑交易，涉及6100萬；涉案人士的銀行戶口存款大部分來自2000個第三者的個人戶口，又會於收到同日或翌日，再轉帳至超過1200個戶口，大部分經轉數快或網上銀行處理，單日最高次數約300宗，最高交易入帳金額達140萬。調查亦顯示同一日內有被捕人的戶口有數十筆資金從多名交易對象入帳，每筆資金最短相隔半分鐘，部分更於深夜凌晨時分，他們的戶口經常維持低結餘。

區指相關交易模式不正常，被捕人亦未能提供合理解釋，懷疑他們利用不同的銀行戶口，清洗懷疑犯罪得益，不排除是販毒得益。調查期間亦發現部分資金，被轉帳到證券戶口，之後再轉回銀行，有理由懷疑利用證券交易方法，將資金漂白，掩飾真正來源。