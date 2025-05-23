男督察衝燈撞車危駕罪成　下月判刑 (13:00)

被告王昶然（29歲，警務督察）被控於2024年8月3日在沙田圍路與沙田路交界危險駕駛私家車，引致陳姓男子身體受嚴重傷害。辯方大律師傅昶生今結案陳辭時指，被告在一時疏忽下看錯交通燈號，其車速為每小時40公里，沒有超速，但意外發生得突然，或只是1秒內的事。辯方稱，被告的駕駛態度不是最安全小心，但沒證據指其遠遜於安全駕駛者。

施官稱，被告證供有矛盾，他在警誡錄影會面中說駐守沙田警署4個月以來均駕車上班，但他在庭上又指駕車頻率少於每周一次，路過案發路口少於10次。施官說，被告聲稱把下一個路口的綠色交通燈，看錯為他須看的交通燈，惟兩個路口相隔一段距離，他卻稱連續兩至3次也看錯燈號，這說法無法被法庭接納。

施官指，事發時紅燈已亮起8秒，被告有時間看燈號，不論他是未察覺到紅燈，抑或看了兩至3次也看錯，均屬非常嚴重的疏忽。施官稱，被告的行為對造成人命傷亡的風險非常高，即使法庭接納他看錯燈號，也同樣會裁定他長時間未能專注，駕駛態度遠遜於小心駕駛者，對事主造成嚴重傷害，因此罪名成立。

辯方求情指，被告在英國取得航天工程碩士學位後，想在職業發展上跟隨警員父母的腳步，但本案對他造成嚴重打擊。辯方稱，被告想留在警隊，希望法官考慮到他的品格及高學歷，先索取社服令報告。施官聽罷批准在索取報告後判刑。