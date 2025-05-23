林俊傑將於啟德體育園開騷　體藝館停車場設預約泊車位 (12:11)

網站顯示，體藝館停車需求需提前預訂，市民可透過快達票網站購買5小時私家車泊車證，價錢為99元，適用進場時間為5月24或25日下午3時至晚上11時59分，停車時限：自進場時起計5小時，額外泊車時數將以一般時租收費計算，停泊不足1小時亦作1小時計算。

運輸署預期體育園一帶交通將較繁忙，已協調本地及跨境公共運輸服務營辦商在散場時段加強服務，港鐵亦將加密屯馬線的班次，而專營巴士公司將提供共11條特別巴士路線。至於的士服務，宋皇臺道上落客區在活動日子每日下午3時至午夜12時開放予的士上落客。

跨境服務方面，運輸署表示，根據活動主辦單位提供的資料，今次演唱會預計較過往活動稍晚開始和完結，而經港鐵大圍站接駁東鐵線往羅湖站的最後一班列車，將於晚上10時59分由宋皇臺站及11時01分由啟德站開出，過境旅客應預早計劃行程。運輸署亦指，預計落馬洲/皇崗口岸在當日或有大量旅客使用而十分繁忙，輪候過境時間將會較長，已督導營辦商預留足夠車輛和人手，應對乘客需求，如有需要亦會在前往口岸的道路實施臨時交通安排。