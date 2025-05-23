張年生：港鐵盡快更新信號系統　張欣宇料港鐵需罰1800萬 (11:04)

張年生今早（23日）於港台《千禧年代》表示，目前港鐵系統均使用架空電纜，各線系統設計大致一樣，而市區線及將軍澳線使用1500伏特的架空電纜，當中隧道路段會透過在牆上的掛鈎安裝，露天路段則使用龍門架。他認為，港鐵因全面檢查各線路的掛鈎，確保沒有鬆脫。對於港鐵表示，初步相信是架空電纜組件移位致短路，張年生稱一般要透過超聲波、紅外線監察的裝置才可觀察到有組件鬆脫或移位，而按其理解港鐵已引入有關設備，但未全面應用，促港鐵要更「快手」。

事故最終歷時5小時才完成修復，張年生認為「手腳慢咗少少」，質疑港鐵對工程人員的培訓或未到位，建議應聯同不同部門多做演習，令港鐵人員熟習如何處理突發事故。

張欣宇：港鐵應避免乘客有錯誤期待

立法會議員張欣宇認為，港鐵應改善發放資訊方式。他稱昨日事故發生後，仍在將軍澳線北角站及鰂魚涌站月台見到一批滯留乘客原地等候，期望可將軍澳線可在短期內恢復服務，但他稱，一般類似事故需要數小時修復，港鐵應更好與乘客溝通，避免他們有錯誤期待。他又說，今次事故於繁忙時段發生，會觸發罰款機制，初步估算港鐵要罰款1800萬元。

張欣宇又建議，港鐵應盡快在架空電纜及路軌引入更多存感器，讓工程人員可接收實時數據，當有事故發生，亦可即時分析問題成因。他亦認為，信號系統及電力系統理論上應分開運作，促港鐵檢視現時系統設計上的短板。