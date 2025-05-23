南灣隧道職員遭撞斃　Tesla司機涉危駕被捕 (21:16)

據現場消息，61歲姓楊事主在青沙管制區任職逾10年，事發時與同事在隧道入口前慢線放置雪糕筒，封閉慢線後準備離開之際，懷疑涉事司機未有留意現場交通指示，私家車突然切線，先撞雪榚筒，楊走避不及從後被撞。意外後，隧道公司職員通知事主家人到醫院了解。

警方事後封鎖現場一段路面調查，涉事Tesla車頭損毁，左側倒後鏡損毀脫落，涉案40歲姓方男司機黑布蒙頭在警車上接受調查，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

運輸署指，離世的營辦商員工為配合隧道管道內慢線故障車輛的救援工作，在往九龍方向入口已封閉的慢線執行交通管理，工作期間在交通意外中離世，運輸署深表難過，已敦促承辦商盡力為家屬提供一切可行協助。

三號幹線（郊野公園段）有限公司指，事故發生前，一輛私家車疑故障停泊相距隧道入口200米處，青沙管制區控制室隨即啟動燈號封閉相關行車線，並派出巡邏車和兩名職員前往協助，另有兩名職員在隧道入口擺放雪糕筒。當兩人封閉慢線後，一輛私家車突然駛近撞向雪糕筒，繼而撞飛在圍封區內的一名職員。該公司指，死者任職交通督導員逾10年，公司對職員於執勤期間不幸身亡深感難過，會向其家人提供協助，並配合警方調查。