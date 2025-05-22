將軍澳線服務受阻5小時　港鐵：電力系統及信號系統均故障 (23:58)

港鐵車務營運及本地鐵路總監李婉玲指，今午5時15分，將軍澳線油塘至北角站之間隧道發生電力系統「跳掣」故障，導致電力供應受阻，該段路電力供應暫停，其後，港鐵陸續發現將軍澳線由北角至康城及寶琳站的信號系統亦相繼受影響，引致整個路段需要暫停服務。

港鐵車務工程維修總管李劍雄指，事發後即時派工程人員到場處理及檢查，鎖定電力系統故障及信號系統故障兩大問題。處理電力系統期間，港鐵要移離涉事列車，才能進行緊急維修。經初步檢查，相關路段架空電纜有組件短路，工程團隊將於今晚收車後詳細檢查，維修團隊目前仍在現場留意情況。

李劍雄指，得知有乘客反映，在鰂魚涌至油塘路段列車內，曾經聽到車外傳來聲響，亦見到火光和煙。他相信，由於架空電纜屬高壓系統，聲響、火光、煙與今次故障有關，會深入調查。被問到爲何會發生「跳掣」故障，李劍雄解釋，港鐵電力供應系統是高壓系統，高壓線上有短路，保護裝置會「跳掣」，將電力完全隔離，詳細原因有待今晚深入調查。

另外，李婉玲指，故障當時正值晚上繁忙時間，有列車停在隧道裏面，港鐵在安全及可行情況下，將列車逐一駛到站內，乘客於約6時，經月台離開列車，繼續行程。經搶修，將軍澳線部分路段於晚上8時40分局部恢復行車，並於晚上10時33分全面恢復服務。

列車受影響期間，港鐵安排免費接駁巴士行走3條路線，包括由將軍澳站到康城站、調景嶺站到寶琳站、尖東站到將軍澳站，接載受影響乘客。由於當時繁忙時間，路面交通擠塞，影響接駁巴士服務，乘客等候時間及車程變長。港鐵一直與運輸署及相關政府部門維持聯絡，作出應變，亦透過傳媒、港鐵網站、手機應用程式發放最新資訊，並加派約130名人手協助疏導乘客，港鐵向乘客道歉，並感謝市民包容。

運輸及物流局局長陳美寶表示，對於港鐵近月接二連三發生事故，對市民大眾造成不便，極度關注，要求港鐵今晚收車後全速進行詳細檢察，確保明早服務全面恢復正常，並於日內就今次事故涉及架空電纜及訊號系統出現故障提交報告，以及全面檢視系統靭性以及風險評估、應變通報機制、維修保養等範疇，以避免事故再次發生。

陳美寶要求港鐵在下周一立法會鐵路事宜小組委員會就事件一併向議員及公眾交代，她同時感謝巴士公司經運輸署協調下在事故期間加開特別巴士路線及班次疏導人潮，並已指示運輸署今晚持續緊密與港鐵公司保持聯絡，以確保明早鐵路服務正常運作，及做好一切預案及應變措施的超前部署，加強向市民的訊息發放。

消防處指，今日下午5時16分接報，指港鐵鰂魚涌站至油塘站隧道管道內有火警發生，遂派出消防車到油塘站及鰂魚涌站進行調查，並派出救護車到場戒備。消防處人員與港鐵職員在來往油塘站至鰂魚涌站兩條管道內徹底檢查，均沒有發現任何曾有火警發生的跡象。消防處會繼續聯同港鐵公司了解事故發生原因，稍後會與港鐵工程人員檢查涉事列車。