明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

將軍澳線故障停駛　乘客稱聽爆炸聲見火光　終花45分鐘行跨灣大橋返康城 (20:28)

港鐵將軍澳線服務因電力受阻暫停服務，據報有列車在行駛時傳出爆炸聲，並出現火光。在其中一班受影響列車的乘客賀先生接受本報訪問指，當時列車離開鰂魚涌站往油塘，車外突然傳出「好響」的爆炸聲，他從車窗往外看見火光，其後列車突然急剎、車廂燈光熄滅，冷氣亦暫停。乘客在列車上等約半小時才恢復電力行駛，駛至油塘站後再安排乘客下車。賀生又批評港鐵應變不足，接駁巴士安排不周，結果他只能從調景嶺步行45分鐘回康城寓所，「行到身水身汗，住將軍澳的打工仔真係俾佢玩死」。

賀生憶述，傍晚5時許左右在北角站上車前往康城回家，但列車離開鰂魚涌站往油塘時，車外突然傳出「好響」的爆炸聲，他從車窗往外看見火光，其後列車突然急剎停駛，車廂燈光熄滅至僅剩三、四盞燈，冷氣亦暫停。賀生指，當時車上乘客均對爆炸聲感到恐慌，擔心要行路軌離開，而且車上無冷氣非常炎熱焗促，他熱得汗流浹背。

賀生指，列車停駛約1分鐘後，車長經廣播通知是「信號故障」，數分鐘後再廣播仍稱「信號故障」，但 其後又改稱是「冷氣設備故障」，並通知乘客可開窗疏導空氣。再等約10分鐘後才列車才恢復電力行駛，至油塘站安排車上所有乘客離開。

賀生說，他到達油塘站後，向職員查詢如何繼續往康城，但只獲覆「人手唔夠，可以考慮觀塘線去調景嶺」，惟他按指示在約5時50分到調景嶺站後，見到站內人山人海，車站內職員更稱暫時未有接駁巴士返回康城。賀生指，由於站內太多人，等巴士「唔知等到幾時」，故選擇步行回家。賀生慨嘆，港鐵在放工時間才故障，「住將軍澳的打工仔真係俾佢玩死」，又指不少家人都要「兜大圈」才能返回康城，促港鐵「檢討下」 。

至於在油塘站，有列車停在往北角方向的4號月台，部分乘客未理會廣播，仍在月台等候車門開啟，職員忙於向乘客講述情况，及後拉起橙帶圍封4號月台，消防員亦在站內戒備。乘客華哥指，原打算在粉嶺乘673線巴士至東隧口，經油塘站乘港鐵往堅尼地城回家晚飯，但約傍晚6時20分至油塘站始知將軍澳線列車服務暫停，決定在油塘站等候至8時，如未回復正常才再決定轉乘其他交通工具。華哥續指，如早知列車故障，就會乘巴士至港島才轉乘，擔心現時回頭再乘巴士又會在東隧擠塞，接駁巴士又不會到港島，形容港鐵安排失敗。

相關字詞﹕港鐵 將軍澳線 編輯推介

上 / 下一篇新聞