將軍澳線故障停駛　乘客稱聽爆炸聲見火光　終花45分鐘行跨灣大橋返康城 (20:28)

賀生憶述，傍晚5時許左右在北角站上車前往康城回家，但列車離開鰂魚涌站往油塘時，車外突然傳出「好響」的爆炸聲，他從車窗往外看見火光，其後列車突然急剎停駛，車廂燈光熄滅至僅剩三、四盞燈，冷氣亦暫停。賀生指，當時車上乘客均對爆炸聲感到恐慌，擔心要行路軌離開，而且車上無冷氣非常炎熱焗促，他熱得汗流浹背。

賀生指，列車停駛約1分鐘後，車長經廣播通知是「信號故障」，數分鐘後再廣播仍稱「信號故障」，但 其後又改稱是「冷氣設備故障」，並通知乘客可開窗疏導空氣。再等約10分鐘後才列車才恢復電力行駛，至油塘站安排車上所有乘客離開。

賀生說，他到達油塘站後，向職員查詢如何繼續往康城，但只獲覆「人手唔夠，可以考慮觀塘線去調景嶺」，惟他按指示在約5時50分到調景嶺站後，見到站內人山人海，車站內職員更稱暫時未有接駁巴士返回康城。賀生指，由於站內太多人，等巴士「唔知等到幾時」，故選擇步行回家。賀生慨嘆，港鐵在放工時間才故障，「住將軍澳的打工仔真係俾佢玩死」，又指不少家人都要「兜大圈」才能返回康城，促港鐵「檢討下」 。

至於在油塘站，有列車停在往北角方向的4號月台，部分乘客未理會廣播，仍在月台等候車門開啟，職員忙於向乘客講述情况，及後拉起橙帶圍封4號月台，消防員亦在站內戒備。乘客華哥指，原打算在粉嶺乘673線巴士至東隧口，經油塘站乘港鐵往堅尼地城回家晚飯，但約傍晚6時20分至油塘站始知將軍澳線列車服務暫停，決定在油塘站等候至8時，如未回復正常才再決定轉乘其他交通工具。華哥續指，如早知列車故障，就會乘巴士至港島才轉乘，擔心現時回頭再乘巴士又會在東隧擠塞，接駁巴士又不會到港島，形容港鐵安排失敗。