將軍澳線停駛　大批乘客等候離開車站　巴士站大排長龍　陳美寶：已促港鐵盡快解決 (19:51)

另外，運輸署表示，運輸署緊急事故交通協調中心正密切監察各區和受影響車站的交通情况和公共運輸服務，並主動協調專營巴士營辦商加強服務應對需求。目前鯉魚門道往東區海底隧道方向、觀塘繞道往油塘方向、將軍澳道往將軍澳方向交通繁忙，呼籲駕駛人士行經有關路段時忍讓及小心駕駛。

港鐵調景嶺站外有大批市民輪候港鐵接駁巴士。鰂魚涌站月台則拉起封鎖線，有一列往寶琳列車未完全到站，停泊在月台，港鐵工程人員在場了解列車情况。大批乘客排隊等候離開車站，有警員於現場維持秩序。港鐵於車站大堂提醒乘客港鐵服務受阻，並提供其他交通工具資料。車站外的過海巴士站有大批市民排隊等車。

至於在油塘站，客務中心有多名市民排隊要求職員協助，大批市民離開港鐵站轉往乘搭巴士，巴士站大排長龍。有趕著上班的女乘客說，職員教她坐東鐵線再過海，她批評「點趕得切啊」，並說港鐵支援不足，「百無」，現在打算請假一天。乘客鍾小姐說，從九龍灣下班打算返回柴灣寓所，搭到油塘才知道港鐵服務受阻，她批評港鐵支援不足，只有一個（接駁）巴士站，排隊人龍很長。另外，乘客林小姐說，剛剛放工打算往寶琳，到地鐵站才知道列車服務受阻，現在不知怎算，會向職員求助。