警方下月15日起推「電子牛肉乾」料八成告票一年後有條件電子化　數據助分析違例黑點便利部署 (19:07)

警方今（22日）開記者會介紹安排，在電子交通告票推行初期，會先以「雙軌並行」方式，即以SMS或電郵發出告票同時，現場執法人員仍會在車窗擋風玻璃放置實體告票，助市民適應。聶表示，會觀察推行成效，暫時未有取消過渡安排的目標時間。

車主或駕駛執照持牌人要以電子方式收取告票，要先向運輸署提交已核實的流動電話號碼或電郵，聶凱鵾表示，至今有40萬名登記車主及64萬名駕駛執照持有人，向運輸署登記電子聯絡方式，分別佔比65%及24%。

聶說，違例泊車在法例上要負責的人是車主，車主登記更新周期為一年，相信在措施落實第一年，已有條件將違例泊車告票全部電子化，這部分佔告票總數逾80%。至於駕駛執照方面，更新周期最長為10年，聶說目前主要依賴市民更新牌照時提交電子聯絡，會與運輸署合作加強宣傳，又相信平台推出後市民感受到系統便利，會增加登記數字。

聶又指，以電子告票方式可提高交通執法效率，減少前線同事「抄牌」所需時間，有助釋放更多警力，處理其他更核心的警務工作，例如反罪惡巡邏、處理市民報案及求助。對於市民而言亦有便利，他舉例，以往違泊者可能要「飲完茶」才知道自己的違泊車輛遭抄牌，日後市民可實時收到告票，減車輔被拖走風險。

他形容，坊間有「迷思」認為車輛遭發告票後「仍可停泊一段時間」，實際上違泊車輛如構成嚴重阻塞或對其他路道使用者構成危險，警方會考慮將車拖走。

就相關系統的開發及架設成本，資訊系統部資訊應用科（通用網絡系統組）署理高級系統經理侯慶添表示，警方在2021年6月獲立法會通過撥款3.52億元，用於系統開發、設備購買、政府雲端系統租賃，以及開發人員的成本等。為防範騙徒詐騙，警方已登記通訊辦推出的「短訊發送人登記制」，提醒市民電子告票相關的SMS只會由「#HKPF-eTT」發出，不會附上任何超連結，而專屬網站的域名結尾為「.gov.hk」，以資識別。