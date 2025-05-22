麥當勞海富中心旗艦店翻新重開 推限定餐單 逾百員工及家人齊見證「金鐘麥當勞2.0」 (18:45)

金鐘海富中心旗艦店以別具格調的裝潢和體貼服務為上班族、家庭和年青一代提供極致Fast Casual餐飲體驗。由全球領先室內設計公司Landini Associates匠心設計，成為全港首間麥當勞採用「Ray+」設計，並以「Mood-Engine」為設計概念的全新概念店，巧妙融合創意、高科技、設計及功能性等要素，銳意打破大眾對快餐店環境的固有印象，將用餐環境升格至現代慢活、破格時尚的氛圍，突顯香港麥當勞歷久常新，多年來靈活多變以滿足顧客需求。

而一眾前線員工將於明日(23日)起換上旗艦店專屬新制服。餐廳較以往增30%用餐空間，並以數碼科技作主導，成為全港首間增設智能保溫櫃的麥當勞餐廳，供第三方外送平台使用，確保美食保持最佳溫度。餐廳更增設全新22公尺長的弧形互動LED屏幕，將播放經典麥當勞樂園人物動畫片。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，特意從世界各地麥當勞搜羅特色環球美食，呈獻「Around the World系列」餐單，更舉辦首個員工專屬開幕派對，與逾百名前線員工及其家人慶祝旗艦店開幕，率先品嚐新餐單食，包括全新系列漢堡飽，如來自美國麥當勞的BLT安格斯漢堡、加拿大的BLT脆雞堡、澳洲三層芝士漢堡等。