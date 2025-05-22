港大醫學院創新療法成效顯著　46%中晚期肝癌患者毋需手術達長期完全緩解 (18:37)

港大醫學院臨牀醫學學院外科學系臨牀教授兼李樹芬醫學基金會基金教授（外科）陳智仁及臨牀腫瘤學系臨床助理教授蔣子樑，攜手探討一種聯合局部治療和免疫治療的新療法。這種聯合不同療法的創新「雞尾酒」策略，包括三種治療：立體定向放射治療（SBRT）與非必要的肝動脈化療栓塞術（TACE），和後續的免疫治療（IO）。

研究團隊密切監察63名原本無法接受手術的中晚期肝癌患者，他們在2018年1月至2022年12月期間接受LRT-IO療法。這些患者腫瘤大小中位數為10厘米，定期覆診中位數接近3年。29名患者、即46%的癌症達至完全緩解，而當中三分二患者在2023年6月研究數據截止時仍然沒有癌症復發。

研究指出，完全緩解的患者在3年後存活的可能性是未完全緩解患者的兩倍以上，且整體存活率與那些直接接受手術根治的患者相若。雖然當中約三分一患者出現癌症復發，仍有六成符合條件以根治性手術作為主要治療選項。研究結果已在《JAMA Oncology》醫學雜誌上發表。

蔣子樑解釋，這次研究提供了長期數據證實他們之前的研究發現，LRT-IO療法對腫瘤體積較大、無法切除的肝癌來説，是一種可能的根治性治療方法，其完全緩解率達46%，而在達至完全緩解的患者中有75%仍然在生。

在2024年，由同一研究團隊設計的相類似治療方案「START-FIT」獲納入中國《原發性肝癌診斷治療指南（2024年版）》。團隊有信心，此突破性研究成果有望讓LRT-IO療法納入未來的治療指南。蔣子樑表示，陳和他一直在多個本地和國際會議推廣這嶄新治療方案，本港亦有愈來愈多第三層醫療中心在臨牀上採用LRT-IO療法，他們期望在不久將來，在香港能夠為此療法制訂一套治療指南，並納入常規治療。