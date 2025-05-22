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公司董事涉串謀大學生詐騙創科實習計劃津貼26萬元　9人被捕 (18:39)

一名公司董事涉嫌利用大學求職平台，以500至1000元招徠8名本地大學生，先扮作聘請對方出任創科相關短期實習職位，獲津貼後退還薪金，合謀騙取創新科技處核下創科實習計劃津貼，涉及26萬元。警方接獲大學求助，調查後拘捕涉案公司董事及8名大學生，涉嫌「串謀詐騙」，9人目前已獲准保釋。

西區助理指揮官（刑事）署理警司盧健邦指，去年11月接獲本港一間大學求助，指一名男子涉嫌於2023年至2024年期間，利用兩間公司名義，在大學刊登實習職位廣告，成功聘請8名本地大學生出任創科相關短期實習職位，以騙取創新科技處核下創新科技計劃津貼。

學生獲聘後，涉案男子便向他們表示不用實際工作，只需簽署文件，假裝獲聘，便可得到政府實習資助。涉案男子會以銀行過數方式向學生發放薪金，製造出糧證明，每次出糧後，男子便要求大學生以現金方式將所以薪金退還，再向每位學生發放500至1000元車馬費作酬勞。男子2023年6月至2024年9月期間向大學交文件申請資助，涉及26萬元，其中14萬元已經獲批並匯入指定公司賬戶，年齡介乎19至28歲。

行動中，警方持法庭手令搜查兩間公司及被捕人住所，檢取電腦、電話及相關工作文件。被捕人分別報稱公司董事及大學生，全部已獲准保釋候查，西區科技及財富罪案組會繼續跟進案件。據了解，涉案大學生全部為本地人，涉案兩間公司有實際業務，相信非空殼公司。

根據創新科技署網頁，創科實習計劃於2020年推出，以吸引創科人才。實習學生將按照各參與機構的安排獲得津貼。由2025年4月1日起，計劃下每名實習學生的津貼額為每月11490元，津貼期上限由各參與機構釐定，每學年不得超過90天。創新科技署會以發還款項方式向參與機構發放資助。

相關字詞﹕串謀詐騙 創科實習計劃 編輯推介

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