社聯至善獎頒發31個獎項　表揚社會服務機構服務 (20:00)

「至善獎」旨在嘉許社會服務領域中表現卓越的機構，並促進跨界別合作與交流。今年獎項分為「卓越服務組別」及「卓越革新組別」，共設31個獎項，涵蓋安老服務、兒童及青少年服務、復康服務、健康及精神健康服務等多個範疇。

今年「至善獎」收到超過100間社會服務機構提交的342份參賽計劃。其中香港耆康老人福利會憑藉「賽馬會傲齡匯」計劃獲頒「卓越服務領航獎」；由香港基督教服務處、香港小童群益會、香港明愛青少年及社區服務、香港青少年服務處、香港基督教女青年會及善導會聯合參選的「賽馬會鼓掌．創你程計劃」則獲頒「卓越革新領航獎」。經公眾投票選出的「最具人氣服務獎」，則由全球華人乳癌組織聯盟有限公司的「粉紅天使」奪得。

勞福局長孫玉菡表示，很高興參加社福界盛事，深深感受到大家始終如一的精神。他希望無論環境順逆、資源寬緊，各位同工保持高昂鬥志，竭盡所能應對社會上的各種挑戰，並積極尋求最適切的解決方案。