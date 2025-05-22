西醫蔡淑梅涉濫發免針紙　官頒匿名令禁公布作供求診者身分 (18:07)

控方證人D、居於圍村的家庭主婦供稱，自小心臟患有「二尖瓣閉合不全」，容易出現心悸，對接種疫苗存有猶豫；至2022年，她要進入政府建築物做義工，須獲得疫苗通行證，便開始留意接種疫苗事宜。主婦稱，當時她在村內聽到有人提及，可向蔡淑梅詢問「打唔打得（針）」，她終在同年8月25日，跟小時候患有嚴重濕疹、同樣關注是否適合接種疫苗的18歲兒子，一同到蔡的診所求診。

主婦表示，問診時蔡先問他們「咩事」，她回答說擔心自己和兒子是否適合打針，蔡聞言後便稱：「好，咁你哋出返去等。」整個應診過程僅一至兩分鐘，其間她和兒子「冇機會」講述個人身體情况，最終她繳付1千元診金並獲發兩張「免針紙」，「成件事真係好快」。母親說，她遂再向另一醫生求醫及接種疫苗，而她在接種第二劑後出現心悸，之後「唔敢再打」。

主婦的兒子、證人E作供時亦稱，母親於問診時表示擔心他們身體狀况是否適合打針，之後兩人便被要求「出返去」，過程中「冇講過嘢」；E另提及，當時因希望出席同學聚會而考慮是否打針。在辯方盤問下，兩母子均確認事後曾到警署錄口供，其中E提到，當時獲警方告知自己牽涉串謀詐騙案件，對此感到震驚。審訊明續。