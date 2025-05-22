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公營中小學削撥款　教大校長李子建：教育發展非短期工作　盼學界自強不息 (17:23)

教育局計劃進一步削減公營中小學撥款，並調整中學開班線。香港教育大學校長李子建今日（22日）表示，理解學界需與政府共渡難關，但強調教育及人才培養屬中長期發展重點。他又指，教大將調撥資源，支援全港學校在人工智能、心靈健康與生命教育等領域的發展，並加強與大灣區學校及辦學團體的聯繫，強調「無論經濟如何，教育發展都不是短期工作」。談及如何協助中小學界面對挑戰，李子建認為學界需自強不息，否則即使將來人口回升，缺乏競爭力仍難以應對。

教大今發布《策略發展計劃2025-2031》。副校長（學術）鄭美紅指出，教師需求會隨社會變遷「有高有低」，認為現時中小學教師仍有需求，稱教大將堅守課程質素，並能配合學校需要。她又提到，教大近年推出雙學位課程，讓學生即使短期內教師需求下降，仍有另一專業作為發展支援。至於「幼兒教育高級文憑」課程，鄭美紅表示，今年教資會分配的學額有所減少，但同時增加在職教師課程的名額，相信學額分配隨社會需求轉變。

近日有教師自殺事件，李子建回應稱，教師自殺成因複雜，目前缺乏具體研究，不便評論。鄭美紅則表示，教大通識課程著重培養學生正面態度，並有多元課外活動促進準教師的身心健康。

李子建：未有計劃重建學生會

談及地緣政治對院校交流的影響，副校長（研究與發展）陳智軒指，過去一年與哈佛等十所北美院校合作無明顯受影響，研究生交流和學術往來依然正常，但聯校課程有所減少。他形容，目前「風高浪急」需精準應對，「（等）浪無咁急時再進行」。

另外，今年是六四事件36週年，問及若有學生在校內悼念，校方如何處理時，李子建表示，「我哋唔會畀佢」；副校長（行政）方永豪則說「這幾年都無（學生在校內悼念），唔會講呢啲」。李亦指，未有計劃重建學生會，目前有專責小組管理學生組織事務，稱與學生溝通「相當不錯」，並有學生代表參與校董會和教務會等。

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