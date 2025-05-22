49歲母任由幼女遭兩任男友非禮及非法性交並阻人舉報　控方指被告通風報信提男友刪對話 (17:17)

3名被告分別為全志明（現53歲）、李錦輝（現71歲）及N. D.（女、現49歲）全持雙程證來港，他被控4項與年齡在13歲以下的女童非法性交罪。李被控8項非禮罪，N. D.則被控一項妨礙司法公正罪。

控方在開案陳辭指，女童X的生父與N. D.的年齡相差40歲。2017年，N. D.與李是情人關係，當時X約8歲，就讀小學二年級。同年某天，X與小她兩歲的妹妹Y到李的家中做客，其間李摸X的私處。由於X的父親不常在家，李先後7次到X家中，並觸摸X的私處，最後一次非禮時，李更向X稱「我都摸咗你，你可唔可以摸返我」，並捉X的手摸其陽具。

控方續指，X的父母於2018年離婚。至2019年，N. D.與全是情人關係。同年9月某天，X與妹妹在全的家中睡覺時，X想與全有親密接觸，她趴在全的身上，全拉下X的內褲，X將全的陽具放入她下體。餘下3次性交均發生兩人獨處家中，全在過程中要求X向他說「我愛你」，他沒有戴安全套及在X的肚上射精。控方補充，雖然X是自願下性交，但法例上她無能力作出同意。事件最終由X的補習老師報案，警方調查及拘捕3名被告。

控方亦讀出雙方的承認事實，指全於去年曾承認5項涉及X的非禮罪，均發生在2019年間，涉及親吻X、觸摸X的胸部及下體、及用X的手摸其陽具等行為。