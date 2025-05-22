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甯漢豪：拒絕精進建築續牌申請　6月20日起從一般建築承建商名冊除名 (16:10)

近年曾涉致命工業意外的精進建築有限公司，其承建商註冊於2023年4月屆滿，相隔兩年續牌申請終有定案。發展局長甯漢豪今（22日）公布，拒絕精進建築的續牌申請，將由6月20日起從「一般建築承建商名冊」除名。

母公司興聯集團旗下「精進建築工程有限公司」及「精進建築有限公司」近年曾涉致命工業意外，前者於2023年10月被拒續牌申請，同年11月16日從「一般建築承建商名冊」除名；後者涉秀茂坪安達臣道天秤倒塌事故及油麻地渡華路地盤工人墮地，工務工程投標資格由2023年10月暫停至今。

屋宇署長何鎮雄表示，承建商註冊事務委員會與精進建築獲授權簽署人多輪面試後，認為未能信納其在地盤監督和安全管理的能力及勝任程度，可代表精進建築就條例行事，亦未能信納精進建築有妥善的地盤安全管理，稱獲授權簽署人的工地安全及工程監督責任意識不足， 工地安全管理制度亦未臻完善。

現時精進建築是6個發展項目的總承建商，包括3個公營房屋項目、柴灣政府綜合大樓的工務工程、一個房協資助出售房屋項目，以及港大學生及員工宿舍項目。甯漢豪說，精進被除名後，按法例或合約，不得再進行當中5個項目；而雖然工務工程不受限制，但由於工程進度不理想、承建商表現遠低於合約要求，當局亦會按機制盡快終止合約。她續說，會盡快安排新承建商在精進離場後兩個月接手3個公營房屋及工務工程，會鼓勵接手工程的承建商，優先聘用現時的工人及分判商；如因更換承建商以導致額外開支，會保留向精進追討賠償的權利。

今次處理續牌申請需時較長，甯漢豪解釋，由於精進建築涉及多宗嚴重事故，要仔細考慮其提交資料及事故詳情，亦要透過承建商註冊事務委員會仔細評估精進的能力，加上精進曾就程序提出疑問，當局須徵詢律政司意見，確保程序公正穩妥。她稱，明白今次拒絕續牌會影響工程， 但強調屋宇署作為監管方，要嚴格及專業地按法例處理續期申請，評估承建商是否有能力、經驗及是否適合履行包括建築安全等的法定責任，要確保有能力勝任、注重安全及合規守法的承建商才獲續期。

精進建築有限公司近年曾涉致命工業意外，導致5人死亡，包括2020年7月九龍灣宏展街地盤工人觸電事故，2022年9月秀茂坪安達臣道天秤倒塌事故，以及2023年10月油麻地渡華路地盤工人墮地死亡事故。

相關字詞﹕精進建築 發展局 編輯推介

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