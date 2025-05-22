驗船主任曾五度為南丫四號發驗船證明書　認有時未閱資料已簽名否認「橡皮圖章」 (15:39)

退休高級驗船主任徐新明負責審批驗船督察提交的圖則，並簽發驗船證明。被問如何監察驗船督察工作，他說嚴格而言無法監察，因同事在外獨立工作，「直接來講，唔係每一次睇佢哋點驗船」。他稱會盡量檢查驗船督察呈交的表格，惟檔案偶爾被人取走，無法審閱所有文件。

徐新明1999年至2004年間，為南丫四號發出5張驗船證明書。被問為何簽署，徐表示按規定，須由驗船主任簽證書。徐稱有兩種簽發證書的方法，其一是驗船督察在檢驗合格後，會將驗船證明呈交辦公室，由驗船主任簽新證書；其二是驗船主任預先簽署證明，待檢驗合格後，再發出新證明。他承認有時未閱讀驗船督察提交的資料，已經簽好證明。

家屬方關注，徐新明依賴過往的驗船證書及紀錄才簽證明，惟表格不設檢驗水密一欄，如何確保同事曾驗水密。徐承認表格不夠完整，但信納同事曾驗水密，因同事具備專業資格，「（驗水密）係驗船嘅常識」。至於應否更新表格項目，他強調「任何表格都唔能夠十全十美」，難以定期增添項目。

退休驗船督察陳淇昌1996年至2003年間，分別4次檢驗南丫四號。他稱沒有進入甲板下的艙室檢查，僅在外圍視察積水，因艙室含有毒氣體和散發油漆氣味，「以我見解，唔適宜落去」。他亦無留意兩艙之間的通道，亦無檢查早年加裝的鉛壓載物位置。