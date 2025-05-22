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5名油麻地暴動罪成被告申上訴許可被駁回　官稱暴動罪嚴重不予減刑屬「道理」 (15:44)

2019年理大被圍封期間，213人涉在油麻地參與暴動，全部案件已在去年審結。其中涉及9人的案件中有5名審訊後被裁定罪成的被告，分別就定罪及刑期提出上訴，高院上訴庭今（22日）開庭處理。申請方的理據包括被告事發時年輕、案發後有更生等。法官潘敏琦指，暴動屬嚴重罪行，為量刑的「起步點」，原審法官不給予減刑是「道理」，若行使酌情權，需基於認罪有悔意。3名法官聽取陳辭後駁回全部人的上訴許可申請，6個月內頒下書面理由。

陳彥宏、張穎瑜、朱國智、高天祐及林鳳芝均就判刑上訴，個別被告另就定罪上訴，其中張穎瑜沒有法律代表，亦無陳辭。代表其他申請人的大律師陳辭指，沒有證據證明朱國智和林鳳芝進入暴動範圍的時間、干犯的行為、被制服後的情况等，尤其朱事發時並非穿黑衫黑褲，案中同時有對申請人有利的推論。

申請方亦投訴，原審法官處理辯方證人的證供不妥當，例如孫姓證人稱當日在街上與林失散，其後父親乘的士把她接走，孫並非駕駛者，原審法官卻認為孫被問及窩打老道路面情况時態度迴避。

申請方續指，林事發時只有18歲，沒有衝擊警方防線和攜有攻擊性武器。法官彭偉昌反駁指，若控方有此方面的證據已加刑，本案嚴重性在於示威現場的「大環境」下各人目擊他人擲汽油彈、掉磚等仍參與並支持，「講過無數咁多次啦」。

申請方並邀請法庭考慮陳彥宏被捕後有在教會服務並更生，表達悔過。法官彭寶琴提到，若認為自己做的事完全正確便毋須更生，但被告有機會更改答辯卻仍堅持等候裁決結果，「點樣理解有悔意？」彭官引述原審法官已指出，即使年輕人也知道犯案有法律後果，不能只單憑年輕此單一理由，而不考慮其他相連因素。答辯方簡短回應指，嚴重罪行中不必然需就年輕給予減刑，此為法官的酌情權。

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