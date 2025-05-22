明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

中大經本港研發手術機械人完成8宗「膀胱腫瘤整塊切除術」　復發率較傳統手術少 (14:39)

中大醫學院連同工程學院於去年12月，透過本港研發内鏡手術機械人系統，完成全球首宗機械人輔助「膀胱腫瘤整塊切除術」，至今共完成8宗手術。新技術下醫生透過筆狀操控桿遙距控制機械臂，減少以往同類手術操作難度，中大期望更多醫生能掌握技術。

本港每年有約400宗膀胱癌新症案例，近年引入的膀胱腫瘤整塊切除術，較傳統手術復發率少，惟操作困難度大，醫生需透過內視鏡配合電刀於狹窄空間上下移動完成手術。新引入的一套「全柔性雙臂内鏡手術機械人系統」，由工程學院教授郭嘉威研發，可套用於現行醫院內鏡系統。內鏡配備兩隻柔軟而細小的機械臂，直徑只有2.8至3.5毫米，兩隻機械臂可鉗起組織及進行腫瘤切除。

整個手術約長10多分鐘，醫生操作手術時可利用筆狀操作桿遙距控制內鏡機械臂。考慮到醫生或需調整內鏡位置，系統採用開放式設計，醫生需要時可放下操作桿完成內鏡調整。去年12月至今共進行8宗相關手術，首6宗均沒有顯著併發症，病人一兩天後可以回家，最新進行2宗尚待觀察。中大期望這個階段臨牀研究可完成10宗手術，再進入下階段研究。

中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授趙家鋒表示，整塊切除術較傳統手術困難，以往進行整塊切除術，醫生需完成30至50宗手術訓練才能熟練手術，但相信利用手術臂下，數宗案例足以讓醫生熟悉手術技巧。他透露，早前中大曾進行整塊切除術多中心研究，但大部分公立醫院完成研究後，相信因人手問題、及臨牀原因均復用傳統手術，他希望，使用機械臂後可令整塊切除術普及。外科學系泌尿科吳志輝表示，希望未來更多醫生掌握新手術方式，令病人復發率減少，從而減輕手術輪候時間。

相關字詞﹕中大醫學院 手術機械人 編輯推介

上 / 下一篇新聞