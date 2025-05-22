中大經本港研發手術機械人完成8宗「膀胱腫瘤整塊切除術」　復發率較傳統手術少 (14:39)

本港每年有約400宗膀胱癌新症案例，近年引入的膀胱腫瘤整塊切除術，較傳統手術復發率少，惟操作困難度大，醫生需透過內視鏡配合電刀於狹窄空間上下移動完成手術。新引入的一套「全柔性雙臂内鏡手術機械人系統」，由工程學院教授郭嘉威研發，可套用於現行醫院內鏡系統。內鏡配備兩隻柔軟而細小的機械臂，直徑只有2.8至3.5毫米，兩隻機械臂可鉗起組織及進行腫瘤切除。

整個手術約長10多分鐘，醫生操作手術時可利用筆狀操作桿遙距控制內鏡機械臂。考慮到醫生或需調整內鏡位置，系統採用開放式設計，醫生需要時可放下操作桿完成內鏡調整。去年12月至今共進行8宗相關手術，首6宗均沒有顯著併發症，病人一兩天後可以回家，最新進行2宗尚待觀察。中大期望這個階段臨牀研究可完成10宗手術，再進入下階段研究。

中大醫學院外科學系泌尿外科組副教授趙家鋒表示，整塊切除術較傳統手術困難，以往進行整塊切除術，醫生需完成30至50宗手術訓練才能熟練手術，但相信利用手術臂下，數宗案例足以讓醫生熟悉手術技巧。他透露，早前中大曾進行整塊切除術多中心研究，但大部分公立醫院完成研究後，相信因人手問題、及臨牀原因均復用傳統手術，他希望，使用機械臂後可令整塊切除術普及。外科學系泌尿科吳志輝表示，希望未來更多醫生掌握新手術方式，令病人復發率減少，從而減輕手術輪候時間。