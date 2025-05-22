勞工處稱繼續加強針對熱壓力巡查　續與職安局資助高風險行業購防暑裝備 (13:34)

就威院重建地盤昨有工友疑工作期間中暑送院不治，馮浩賢說需時搜證，但初步觀察工地有做防中暑措施、工友出事地點也有遮陰，暫未能講到成因，處方會繼續深入調查，了解原因，避免事件再發生。馮浩賢亦表示，處方昨日已派員調查，對事件感難過，並向其家人致以慰問。他又指，去年約有30宗中暑工傷個案，並提醒不論有沒有工作暑熱警告，僱主須做好風險評估，並安排僱員定時休息。

勞工處今年也與職安局再度推出「防中暑用品資助計劃」，資助較高中暑風險行業購買防暑裝備，包括建造業、機電業、園藝、保安等行業可以最低價購買防中暑用品，其中「冷氣背心」價錢低至199元，遠低於市價850元。職安局總幹事游雯提到，局方聯同大學就防暑清涼用品進行研究，發現冰涼背心、及小休時以自來水浸手10多分鐘的消暑效果最好，後者更可減低後續工作感到的辛苦感。

針對密閉空間安全，相關工作守則去年修訂，並於去年11月30日生效，職安局與勞工處為中小企提供資助計劃及密閉空間職安健星級計劃，資助企業購買安全設備，提供免費顧問服務、培訓課程。