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世界海關組織亞太區首腦會議閉幕　陳子達稱會議成果豐碩 (13:23)

香港海關以世界海關組織亞太區副主席的身分，一連四日舉辦的第26屆世界海關組織亞太區首腦會議今（22日）結束。海關關長陳子達於閉幕典禮後表示，今次會議成果豐碩，與會者一致通過多項重要決策，包括確認下屆亞太區代表席位安排、同意在內地增設地區培訓中心及地區實驗室等。他亦提到，由香港海關主導策劃的「亞太區海關電子驗證平台」上周完成首個試點計劃，協助區域內海關在不用直接交換敏感資料下，有效驗證各類電子文件。

陳子達稱，驗證平台使用區塊鏈技術，可驗證產地來源證、進出口許可證等電子文件，其中於上周，一批由深圳經香港前往泰國的貨運，成功透過平台完成電子產地來源證的遙距認證，並獲泰國關稅優惠。他表示，案例展示香港海關透過亞太區副主席職務，將現有通關便利措施及創新科技方案有機融合，帶來全新服務體驗，並提升貿易效能，稱會繼續推動驗證平台發展。

陳子達又表示，香港擔任副主席職位一年，已舉辦超過10項區域活動，包括研討會等，促進區域合作交流。他提到，今次會議中已確認下屆亞太區代表席位的安排，香港將出任世界海關組織審計委員會的其中一個亞太區代表。

另外，有提供嬰幼兒疫苗接種的「仁滙醫務集團」陷結業疑雲，海關月初以《商品說明條例》拘捕一名公司董事及一名公司秘書，涉嫌違反「不當地接受付款」罪。陳子達表示，截至昨（21日）下午5時，海關共接獲2278宗投訴，最高金額的個案涉及逾2.9萬元，強調海關已積極進行刑事調查，會繼續朝違反《商品說明條例》「不當地接受付款」方向調查。

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