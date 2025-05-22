東區地區康健站將擴充為康健中心　料今年第四季投入服務 (12:11)

醫衛局表示，東區康健中心總面積約1000平方米，較現時的東區康健站增加約3倍，增設診療室、復康設施和視聽評估室，同時提升健康教育活動的設施。根據營運服務合約，復康會須在營運首年內在同區設立兩間附屬中心；主中心及兩間附屬中心每星期開放6日，每日服務時間至少10小時。

另外，葵青康健中心轉換營運機構後，其主中心位置及提供的主要服務維持不變，而附屬中心的地點則會更改。根據營運服務合約，仁濟醫院董事局須在營運首年內在同區設立4間附屬中心，每星期開放6日，每日服務時間至少10小時。醫衛局稱，基層醫療署會與相關營運機構商討並落實葵青康健中心的服務及場地交接事宜。

醫衛局又說，連同東區康健中心，以及早前公布預計今年內開始營運的中西區地區康健中心和油尖旺地區康健中心，全港地區康健中心的數目將於今年內增至10間，基層醫療署會繼續推行擴充計劃，以期盡早在全港十八區設立地區康健中心。