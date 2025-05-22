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卓永興：擬定旅遊熱點著重文創　維園市集會按時節安排不同主題 (11:00)

政府日前公布9個新的「旅遊熱點」。政務司副司長今日（22日）於商台《在晴朗的一天出發》表示，相信9個項目有吸引力與「港味」，提及添馬公園的紫花風鈴木園要營造「鮮花怒放」情境，將夾道種植至少80棵紫花風鈴木和約1000棵簕杜鵑。

卓永興表示，預期是在大道兩旁種植至少80棵紫花風鈴木，它們通常在1、2月開放；預料另外會種植接近1000棵簕杜鵑，在3、4月及10、11月開花，會種得夠密、有氣勢，希望共同開放時可營造「鮮花怒放」的情境。

有傳媒引述「小紅書」指添馬紫花風鈴木園、紀律部隊等項目相對不吸引，卓永興表示，當局今次著重文化創意方面，他以市集舉例，維園有20至30個檔口，在不同時節會安排不同主題，強調市集數量相對少是不希望影響平日使用維園的市民。

當局亦提出開放舊油麻地警署，卓永興表示，計劃開放讓遊客進入報案室及拘留室，亦可購買紀念品，體驗會較以往在門口「打卡」更好。對於工業品牌旅遊，卓永興說，今次揀選數個位於工業邨內的食品製造廠，政府拆牆鬆綁，亦取得科技園公司支持，更簡單讓租戶可做工業旅遊。

曾有無綫電視劇集在舊油麻地警署拍攝，卓永興透露政府有與無綫溝通，希望利用對方劇集熱度吸引遊客，他形容政府已經「搭台」，「至於做唔做，就要睇TVB自己有佢商業考慮啦」。

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