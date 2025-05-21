威院地盤男工懷疑中暑不治　家人要求公司交代 (22:07)

43歲死者張文禮母親指，今午趕到醫院見兒子最後一面時，他身體僵硬、雙手握拳，身上有一條傷痕，不知是否暈倒時撞到。家屬懷疑死者沒有及時送院，要求兒子所屬公司盡快接觸他們及交代事件。其父母指，兒子一向身體健康，而且孝順，即使已經結婚遷出，亦每月給予父母家用。

死者父母指，幾日前曾與死者一起食飯，補祝母親節，其間兒子曾說天氣熱，上班感辛苦，並指開工時遭老闆不友善對待，母親曾叫他轉行，但兒子覺得薪水算高，堅持繼續做；死者父親亦指「我個仔好硬淨」，之前雙腳流血受傷仍繼續上班。如今突然失去愛兒，死者父親心情激動，受訪時痛哭，稱「今朝我個仔仲好哋哋」，並說「依家我都一頭霧水，又話要解剖、驗屍嗰啲」。

醫管局指，今日下午接獲威爾斯親王醫院重建工程承建商的通知，一名受僱於混凝土工程分判商的工人於工作期間突然暈倒。地盤負責人召喚救護車將工人送往威爾斯親王醫院急症室搶救，工人於送抵急症室後證實死亡。醫管局對事件感到難過，對離世工人的家人致以深切慰問。醫管局已要求工程承建商，必須為家屬提供適切協助，妥善照顧家屬處理工人的後事。

本報向地盤總承建商中國建築查詢，暫時未有回應。

醫管局指，對事件非常關注，威爾斯親王醫院已將個案呈交死因裁判官跟進，亦已要求總承建商詳細調查事件及提交報告。醫管局知悉，承建商會向勞工處呈報事件，該局將會督促承建商全力配合勞工處及相關執法部門的調查。

醫管局指，一直非常重視轄下醫院工程的工業安全，工程顧問會監督承建商必須遵守相關規定及指引，為工人提供合適及安全的工作環境，包括在天氣酷熱時為工人提供合適的休息時間及預防中暑的安排。該局會檢視承建商的有關安排，確保地盤安全及符合相關規定，並要求承建商關顧工人及工人的職業健康。