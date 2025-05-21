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水電用量低被收樓　公屋女租戶不滿房委會決定　申覆核獲勝 (20:43)

居於柴灣的六旬公屋女租戶，被房署指在半年內水錶及電錶的用量低，加上14次家訪時沒有應門，最終發出「遷出通知書」。該名租戶向上訴委員會（房屋）上訴但失敗，遂要求司法覆核委員會的決定。高院今日（21日）裁定租戶勝訴，指委員會沒有考慮申請人因為照顧流浪貓狗，才沒有將單位作為恆常居所，而房委會有合適政策處理類似個案。法庭撤回遷出決定，將個案發還委員會再作考慮。

法官楊家雄於判辭中強調，公屋資源珍貴，不容濫用，但本個案案情獨特，亦關乎申請人重要的權益，須慎重考慮。但由於本案獨特，故不應被視為任何具方向性的先例。

據判辭指，申請人李翰思現約67歲，她沒有法律代表，缺席法庭聆訊，只存檔一份「原訴傳票」表格。擬答辯人為上訴委員會（房屋）。楊官指出事件原委，指2023年7月至2024年1月間，房屋署發現李的單位在207天內的水錶讀數，只有一天增加0.0094度，電錶維持不跳讀數。調查員另進行13次突擊家訪及一次預約家訪，均無人應門。當局去年4月發出「遷出通知書」，翌月李向委員會提出上訴但失敗。

判辭引述委員會審裁的情況，指李向委員會指她已退休及取綜援維生，她亦是救護流浪貓狗的義工，由於租借的元朗狗場偏遠，由狗場回柴灣需時3小時，每晚在狗場休息時，只可以將椅子平放及睡在椅上，李希望取回單位，亦希望獲調遷至元朗的公屋。

楊官指出，委員會接納李需照顧貓狗的說法，卻沒有考慮李正因為要照顧貓狗才在狗場臨時留宿，且休息環境極不理想，況且房委會有政策處理如因工作不能恆常返回公屋單位的個案，能保留戶籍使租戶不致流落街頭，但委員會沒有考慮相關政策。楊官認為委員會的考量及決定有悖常理，遂裁定李勝訴。

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