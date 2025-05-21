城規會拒財團改劃沙下用地建洋房稱未滿足丁屋用地需求　財團司法覆核勝訴 (18:14)

案中兩名申請人分別為慧采有限公司，及SALECHOICE PROPERTIES LIMITED；擬答辯人為城規會。據判辭所指，申請方擁有該幅沙下的鄉村式發展用地超過八成地段，並早於2020年申請將該幅用地改劃成住宅（乙類）用地，但城規會認為需要餘留足夠土地以滿足丁屋需求，拒絕有關申請。3年後，申請方修訂後重提申請，新方案較舊方案較少地盤面積逾5千方呎，以餘留土地發展6至11棟丁屋，但遭城規會以同樣理由拒絕。

判辭指出， 申請方認為城規會轄下鄉郊及新市鎮規劃小組委員在考慮申請時，錯誤推測丁屋需求。申請方指由2013至2023年間，地政總署從沒有接獲在該幅用地上的建造丁屋的申請，申請方亦多次與村代表接觸，得悉沒有原居民有意建造丁屋，並預計未來僅得7至8名男丁會申請建造丁屋，故新方案足以應付未來丁屋需求。惟城規會一方爭議，過去另有12名原居民申請建造丁屋，後來均放棄並出售土地，但不排除他們日後重新申請。

惟法官認為「丁屋政策」說明原居民可一生一次獲批建丁屋，當中獲批的是建造丁屋的許可，而非指丁屋本身，以及該許可與擬建丁屋的土地是綁定，因此認同申請方的說法，即轉售土地意味放棄建造丁屋的許可。法官又指，即使其詮釋有錯，但事實上12名申請人已出售土地，他們有否想過重新申請是存有疑問，故在考慮「潛在需求」時須包含真實的可能性，而非理論地推測，故認同申請方提出的相關理據成立，裁定其勝訴。