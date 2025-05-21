男補習導師涉非禮女童　被告向警稱因玩耍所致並非有意 (18:13)

被告黃澤鵬（現年33歲，報稱興趣班導師）否認兩項猥褻侵犯另一人罪。事主X生於2012年1月。

事主X的母親Y接受辯方盤問時指，X沒主動把事件告訴她，直至2022年4月她獲長子告知，X透過微信把自己遭被告「摸摸錫錫」的事告訴朋友。Y又獲學校社工通知，X有自殺念頭、想割脈。Y於是向X查問，X僅指曾遭被告「攬攬錫錫」。由於Y也見過X擁抱被告，因此認為X與被告只是因為感情過好，才有這些互動。但Y仍在2022年4月決定不再要求被告上門照顧子女及為他們補習，因為她認為X年紀漸長，或不想​被​照顧。

Y稱她既要養家，又要照顧子女，而X也不讓她關心，所以她根本不知道非禮事件的詳情。練官指單親媽媽面對很多困難，着她不要自責。Y哭訴：「唔知點解個女寧願信外人都唔同我傾計………我又要帶佢睇醫生，又要呢樣嗰樣，我都好難。」

控方其後播放被告於2023年4月25日被捕​當天錄取的警誡錄影會面片段，被告自稱與X為「非血緣家人」。被告稱曾親吻X的臉，以及觸碰過她的手腳和腰。但他強調只是在與X玩「搭膊頭」和「騎膊馬」等遊戲時觸碰到她，而他非主動地碰到這些身體部位，因為玩耍時根本無法控制他觸碰到的位置。