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何志平倡香港要以「中國的國際金融中心」為定位　成為大灣區的「中環」 (17:42)

「大象打架，草地遭殃。香港目前情况正正就是這塊草地。」前民政事務局局長何志平今日（21日）出席講座，這樣形容當前中美關係下的香港。他續說「世態輪流轉」，未來定會生出新的草地，並指香港仍有獨特優勢，包括《基本法》列明港元自由兌換、繼續流通，香港也是中國內地以外最龐大的人民幣資金池，並有進出內地市場的獨特渠道。他提出，香港要以「中國的國際金融中心」為定位，成為大灣區的「中環」。

前民政事務局長何志平今日出席由香港資深傳媒人聯誼會舉辦「中美關係香港何去何從」講座，分享對中美關係、香港定位等的看法。就中美關稅戰，何志平認為美國加關稅無助減低對中國的貿易逆差，只屬手段，目的在減輕國債。他續指，美國港口於關稅戰下陷入蕭條，5月5日參議院曾投票廢除美國總統特朗普提出的關稅，反映美國內部也察覺措施不妥；中國今年4月的出口總值則有所增長，他認為中國自有一套方針、方向應對美國政策。

目前中美關係下，香港難免受影響，何志平以「大象打架，草地遭殃」作比喻，形容香港正是這塊草地，不過，他認為「世態輪流轉」，未來定會生出新的草地，各界可以期待。他認為，香港仍有獨特優勢，建議香港要以「中國的國際金融中心」為定位為國家金融服務，港人也要改變思維，理解香港不需要與其他大灣區城市競爭，而是要把握自身優勢，成為大灣區的「中環」。但他坦言目前距離這個目標甚遠，料仍需至少10多年。

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