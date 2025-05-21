記協指8間媒體及20名記者及家人被查稅共需暫繳近40萬　有機構被查成立前利得稅 (17:38)

鄭嘉如透露，另有機構的銀行戶口，或者同一人、機構名下的帳戶互相轉賬、入帳被全數當作收入。接受稅務審查時，納稅人會收到評稅通知書，即稅單，當事人有一個月時間對稅款詳情提出異議，以申請暫緩繳納全數或部分款項，稅局則要進一步審查，有個案親身遞交或郵遞反對信予稅局，但稅局卻聲稱並未收到。

為避免被審查人逃稅，稅局會要求當事人預繳一定額稅款，直至審查確認未漏繳才會返還，鄭嘉如表示，8間被查稅的媒體被指短報收入70萬元，酌情暫緩後仍須預繳30萬；而20位人士則被審查薪俸稅、利得稅或差餉，合共被指短報100萬元，酌情暫緩後合共要預繳9萬元。

記協關注點在於稅局並未提出足夠證據或理由估算記者、機構存在短報收入的情况，且《稅務條例》亦未要求個人保留往年帳目，形容難以自證清白，強調記者本身收入微薄，若仍要預繳款項會較困難，會對小型媒體機構和記者帶來相當大的壓力。鄭認為，有關商業和財務方面的監管機構，更加頻繁的審視媒體，並對機構及記者提出無理指控，對本港新聞自由有負面影響。

鄭嘉如以記協為例，她指記協自2023年11月起接受稅務審查，被要求繳納45萬稅款，獲得部分暫緩後仍要繳納30萬，其後他們曾與稅局會面，並當面指出數據錯誤。她強調稅局「寫錯易，證明佢錯、或者計返個啱嘅需要更多時間」。鄭續指，記協隨後在2024年底給出正確計算方式，卻未獲稅局回覆，今年3月又再次被查稅。