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中小學營辦津貼下學年削一成　朱國強冀一兩年後勿再減資源 (16:53)

教育局提出今年9月新學年起，削減公營中小學「擴大/營辦津貼」總津貼額一成。立法會教育界議員朱國強表示，明白政府需要開源節流，「未來一兩年一定要減，我們無奈接受，但過了兩年，就不應再減」。他說一直爭取政府暫緩削減學校資源，相信仍有「轉彎餘地」。

教育局昨會見學界代表，提出削減中小學資源方案，包括將「擴大/營辦津貼」總津貼額削減一成，亦不會按綜合消費物價指數調整。朱國強表示，津貼可用於行政設備、學習活動、輔導服務等多個範疇，以一間開設24班的小學和中學計算，每年分別可獲約600萬元及800萬元津貼，意味津貼額分別需削減約60萬元和80萬元。

朱國強認為，由於學校一般有儲備尚未用畢的津貼，料短期影響不大，但憂慮中長期影響學校財政。他相信學校需透過不同措施開源，包括聯絡商界或其他團體贊助教學活動，如遊學團等，亦可租出學校場地增加收入。他促請政府與教育界持續溝通，達成共識，將影響減至最低。

朱國強稱，政府亦提出將「全方位學習津貼」的班本津貼改為按學生人數計算，以一間24班中學推算，舊制下校本及班本津貼合共可獲約123萬元，改制後若每班有33人，津貼將減至118萬元。

教育局同時提出改動中學派班政策，包括劃一每班派位人數上限、檢視「救校方案」等。朱國強說，期望政府履行承諾，不在今屆任內將中學每班人數增至34人，日後「開班線」亦不應大幅提高，以免更多學校面臨殺校危機。他又憂慮，政府擬容許開4班或以上中一的學校申請開5班，將導致「強者愈強」，加劇學界競爭，對「名校」有利，收生弱勢的學校更易縮班甚至殺校。

他提醒，當局檢視中學「救校方案」時需要考慮中學實際情况，避免學校合併後所開設的學科未能配合學生需要，令學生沒法繼續就讀原有學科。

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