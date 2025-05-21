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安達臣道樓盤項目爆貪污案　分判商減鋼筋數量兼賄賂監管人員　廉署拘10男 (16:38)

長實觀塘安達臣道首置盤的地盤紮鐵分判商，涉嫌為提高利潤，未有按圖則施工，包括減少鋼筋數量，並向地盤承建商員工、顧問公司駐工地監督人員提供幾千至幾萬元、大量月餅券等「甜頭」，換取寬鬆監管鋼筋工程。廉署拘捕10名涉案男子，已獲准保釋。屋宇署稱，經風險評估，認為大樓整體結構無危險，已要求註冊結構工程師及承建商提供補救措施。

涉案的項目共有6座大廈，目前正興建中。被捕10人年齡介乎29歲至52歲，包括1名承建商員工，5名分判商東主、經營者及員工，以及4名顧問公司工程人員。廉署調查過程中檢獲大量工程文件，懷疑分判商為了降低成本及提高利潤，減少紥鐵工人手，多處鋼筋配置偏離圖則，包括鋼筋之間的距離比圖則列明更闊、鋼筋數量比圖則更少及粗度不符，部分鋼筋未有固定導致移位。

廉署調查亦發現，分判商向大判員工及顧問公司駐地盤工程人員提供「甜頭」，包括數千元至數萬元不等的利市、大量月餅券，亦會帶他們到高級餐廳用膳及到夜總會消遣，涉及的賄款總值仍有待調查。廉署執行處總調查主任雷家聰說，分判商以賄款及禮物換取監督人員「隻眼開隻眼閉」，被捕人承認虛報曾就有問題鋼筋作檢查及有關配置符合圖則要求。

長實表示高度關注事件，已初步完成檢視項目的工程，並正與屋宇署商討後續處理。長實稱事件不涉集團員工，無長實員工被捕。

涉案地盤尚未復工　屋宇署已巡查承建商另外5個地盤

屋宇署總結構工程師高美儀表示，去年8月接獲相關舉報，9月先後四次到地盤視察，發現橫樑鋼筋配置比建築圖則少，之後10月勒令地盤地工，至今仍未復工。她稱，屋宇署鑿開部分石屎檢查，發現項目6座大廈均有部分鋼筋配置嚴重偏離圖則，主力鋼筋數量較批准圖則平均少10%以下。不過，屋宇署在視察及作結構評估，並考慮出現問題鋼筋工程範圍、數量、性質及周邊建構物後，認為大樓整體結構無明顯危險。

高美儀續說，已要求項目註冊結構工程師及承建商提交事故報告及所需補救方案，包括為建築物局部加固、有需要時拆卸部分結構構件及重新配置鋼筋等，亦正徵詢律政司意見，考慮按《建築物條例》作檢控。涉案註冊承建商尚有5個私人發展項目，屋宇署稱已加強巡查及抽樣核查，未有發現鋼筋數量與圖則不符的情况，署方將去信該5個發展商，要求全面覆核相關地盤鋼筋安裝紀錄，並聘請獨立認可實驗室進行檢測和提交報告。

 

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