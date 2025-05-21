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過去半年進口烈酒數量升逾一成半　丘應樺：雙層稅制有效鼓勵高價烈酒貿易 (15:22)

《施政報告2024》調整烈酒稅稅率。商務及經濟發展局長丘應樺回覆立法會議員書面質詢時表示，調低稅率後至今年4月底的6個半月期間，按公升計算進口並已完稅的烈酒數量，較調低稅率前上升逾一成半，價值則大幅上升近六成，認為反映政府引進的雙層稅制有效鼓勵高價烈酒貿易。

經民聯吳永嘉於書面質詢中關注，調低烈酒稅後相關公司的數量及新增數目。丘應樺指出，截至2024年底，與酒類飲品相關行業的機構，如啤酒釀製、酒類飲品出口貿易及進口批發等的單位數目約有2130間，就業人數約為6720人，按年上升110間、下降270人。他續說，統計處並無編製按酒類飲品類別劃分的細分統計數字，稱大部分售賣酒類飲品的公司同時出售烈酒和其他酒類，難以僅將業務與烈酒有關的公司劃分出來。

對於部分業界希望可進一步下調甚至取消烈酒稅，丘應樺重申，降低烈酒稅是為鼓勵業界拍賣高價值烈酒，藉此帶動物流和儲庫、旅遊和高端美食消費等高增值產業的發展，須謹慎避免因調低烈酒稅導致市民增加飲用烈酒，當局會密切留意烈酒貿易的發展，適時檢討措施成效，強調任何進一步調整均需審慎考慮。他亦提到，商界藉機舉辦不同形式酒類展銷活動，售賣烈酒比例明顯上升，亦有酒商調低烈酒售價，認為市場反應正面。

相關字詞﹕烈酒稅 商務及經濟發展局 編輯推介

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