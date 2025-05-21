的士業界擬眾籌1000萬元以發起法律行動　或向政府及Uber索償 (14:36)

的士業界繼續就打擊白牌車問題醞釀進一步行動，小車主捍衛權益關注組發言人林智聰今日（21日）向本報表示，正計劃發起眾籌以進行法律行動，具體形式正商討，初步方向包括就政府保護的士專營權不力提出司法覆核、就政府打擊白牌車不力影響的士生計作民事索償，或向網約車平台龍頭Uber申請賠償。林智聰指，計劃分階段發起眾籌，首階段為的士車主，預計每人籌1000元，其後為的士司機，最終或開放予「同樣睇唔過眼白牌車」的公眾捐款。林表示，曾向律師了解，相信訟費有機會過億元，現時首階段目標是籌夠1000萬元作起動資金。
林智聰指，團隊有意集資向政府或Uber發起法律行動，但具體形式仍在商討。他指，由於政府今年內將提出規管網約車平台的立法框架，關注組內有意見亦擔心若此時向政府發起法律行動，或令事件變「粉嶺高球場案」翻版，政府當時被要求重啟環評，今次政府或亦被要求就網約車規管重新諮詢，此舉或反拖慢規管網約車的進度，對業界更不利。林續說，有車主亦提議可向政府索償，或參考澳洲，當地的士業界向Uber索償，關注組內將再開會討論不同方案利弊及諮詢律師意見。
翻查資料，去年Uber向澳洲的士營運者及司機支付2.718億澳元（約13.96億港元），以與的士業界達成和解，為Uber被指影響的士生意的全球首宗集體訴訟。