的士業界擬眾籌1000萬元以發起法律行動　或向政府及Uber索償 (14:36)

林智聰指，團隊有意集資向政府或Uber發起法律行動，但具體形式仍在商討。他指，由於政府今年內將提出規管網約車平台的立法框架，關注組內有意見亦擔心若此時向政府發起法律行動，或令事件變「粉嶺高球場案」翻版，政府當時被要求重啟環評，今次政府或亦被要求就網約車規管重新諮詢，此舉或反拖慢規管網約車的進度，對業界更不利。林續說，有車主亦提議可向政府索償，或參考澳洲，當地的士業界向Uber索償，關注組內將再開會討論不同方案利弊及諮詢律師意見。

翻查資料，去年Uber向澳洲的士營運者及司機支付2.718億澳元（約13.96億港元），以與的士業界達成和解，為Uber被指影響的士生意的全球首宗集體訴訟。