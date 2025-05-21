西醫蔡淑梅涉濫發免針紙　病人作供否認扮恐懼說服被告發免針紙 (14:34)

曾先後兩度因「疫苗恐懼症」獲蔡淑梅發「免針紙」的電腦程式員姚華昇供稱，2022年中，他希望了解身體狀况是否適合打針，而他在馬鞍山寓所附近「等過馬路」時，聽到兩名路人談及蔡會發「免針紙」，故到蔡的診所求醫。

辯方關注，姚華昇何不就接種疫苗諮詢馬鞍山區內醫生？姚稱「唔知道邊啲（醫生）係會有得咁樣問」。辯方又質疑，姚在街上聽到有人提及蔡的說法天荒夜譚，質疑他知悉講述對蔡不利的供辭會獲免予起訴，因而「講大話」；姚不同意。

就兩次應診過程，辯方指，2022年6月4日，姚向蔡淑梅提及自己患濕疹、母親心臟曾有雜音，當時蔡聞言後稱姚適合接種疫苗；惟姚供稱「唔記得」上述情况曾發生。辯方續說，姚其後再向蔡說，「我真係好恐懼」，又謂一想起打針便「瞓唔到、食唔到」，其時蔡回應說，姚或出現疫苗恐懼症症狀。姚不同意上述情况曾發生，並否認立心說服蔡發出「免針紙」。

至於同年9月2日第二次應診過程，辯方指，當日早上6時許乘的士抵達涉案元朗診所排隊應診的姚華昇，再次向蔡淑梅提及，自己想起打針便「瞓唔到、食唔到」，之後蔡指姚的「疫苗恐懼症」持續；惟姚不同意。辯方進一步質疑，當時姚迫切地希望獲發「免針紙」，因此「更加扮到自己係好恐懼」；姚否認。

另外，姚在盤問下透露，心臟曾出現雜音的母親，於2022年6月已接種疫苗，之後母親「有時會攰」，惟事後沒檢查心臟雜音問題有否變得更嚴重。