本港首季貨運量升　陳美寶稱廠商急於出貨料增長不持久　 (14:09)

美國總統特朗普上月宣布加徵「對等關稅」，航運交通界議員易志明今（21日）於立法會口頭質詢關注關稅戰對香港貨運物流業的影響。運輸及物流局長陳美寶稱，香港首季航空貨運量按年升3.2%至116萬噸，港口吞吐量按年增長2.7%至340萬個標準箱，相信增長原因是廠商急於在關稅實施前出貨。對於中美暫緩關稅戰90日，她稱當局預期廠商會爭取此期間出貨，惟相關貨運量增長不會持久，重申政府會做好防範及風險準備，亦會透過各項支援計劃及措施協助企業維持競爭力。
陳美寶稱，當局會密切留意局勢發展，已推出五大策略應對，包括致力開拓中東及東盟等新市場；加強與大灣區港口協作，開拓新貨源；亦正積極研究豁免部分貨物的出入口許可證要求，以吸引更多貨物經香港轉口；推動港口數字化、智能化及綠色化，增強競爭力；以及擴展航運網絡。她又提到，政府會持續優化中小企融資擔保計劃，香港出口信用保險局上月亦已推出3項支援措施。
民建聯周浩鼎問及，面對關稅戰暫緩期間突如其來的訂單，當局會如何應對？陳美寶稱會與業界緊密聯繫及溝通，適當提升及調節運力，或採納彈性包機安排等。
易志明引述有銀行界表示，由於當局無發出明確指引，銀行未能為中小企提供協助，促當局跟進。署理商務及經濟發展局長陳百里稱，銀行業已推出針對個別行業的支援措施，會向中小企融資專責小組反映，嘗試協助業界解決困難。他亦說，信保局會繼續留意市場情况，在風險可控時繼續推行支援措施。