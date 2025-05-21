本港首季貨運量升　陳美寶稱廠商急於出貨料增長不持久　 (14:09)

陳美寶稱，當局會密切留意局勢發展，已推出五大策略應對，包括致力開拓中東及東盟等新市場；加強與大灣區港口協作，開拓新貨源；亦正積極研究豁免部分貨物的出入口許可證要求，以吸引更多貨物經香港轉口；推動港口數字化、智能化及綠色化，增強競爭力；以及擴展航運網絡。她又提到，政府會持續優化中小企融資擔保計劃，香港出口信用保險局上月亦已推出3項支援措施。

民建聯周浩鼎問及，面對關稅戰暫緩期間突如其來的訂單，當局會如何應對？陳美寶稱會與業界緊密聯繫及溝通，適當提升及調節運力，或採納彈性包機安排等。

易志明引述有銀行界表示，由於當局無發出明確指引，銀行未能為中小企提供協助，促當局跟進。署理商務及經濟發展局長陳百里稱，銀行業已推出針對個別行業的支援措施，會向中小企融資專責小組反映，嘗試協助業界解決困難。他亦說，信保局會繼續留意市場情况，在風險可控時繼續推行支援措施。