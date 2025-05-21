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陳美寶：會因應跨境鐵路特性考慮用內地勞工　採內地建造方法設備可省兩成成本 (14:03)

有議員關注政府會否使用公私合營等方式，加快洪港鐵路屯門沿岸至港島的新跨海鐵路。運輸及物流局長陳美寶今日（21日）表示，現時使用單一機構推展鐵路項目能確保項目設計、施工等環節相互配合，亦有助考慮成本效益，分拆或會窒礙工程銜接；但她提及，若鐵路承建商需要，可引入外勞，當局會因應跨境鐵路特性就採用內地勞工做出特定安排。

實政圓桌田北辰關注，會否考慮為鐵路工程制訂專項輸入勞工計劃，輸入即日往返而不享有任何本地福利的內地勞工。陳美寶回應稱，正積極研究在適合的環境下採用內地班底，亦強調跨境鐵路用內地施工團隊可達至最大效益，她用港深西部鐵路后海灣海底隧道為例，若深圳一方單向掘進施工的辦法建造，會更有效率，若用內地建造方法和設備能節省兩成成本。

陳美寶表示，目前鐵路項目主要以「鐵路」加「物業」模式推展，政府不排除透過其他方式，為新鐵路項目提供財政支持；而隨著北都相關項目及其他民生基建工程陸續展開，政府也會擴大債券發行規模，但強調會確保整體債券發行計劃的穩健性及公共財政的可持續性。

有議員關注未來在跨境鐵路項目中，會否採取對接內地和香港標準，陳美寶稱，跨境鐵路提供契機，讓本港鐵路標準與時並進，強調現時法例留有彈性，或允許跨境鐵路作為試點項目採用國家標準。她續指，會在維護安全原則下審批，當局亦希望由香港帶領建立灣區標準。

陳美寶指出，洪水橋、港島西的鐵路需要配合交椅洲人工島建設的緩急籌劃，目前當局會就人工島前期規劃和研究用審慎態度推展，又稱會持開放態度檢視港深西部鐵路和香港國際機場連結的可能性。

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