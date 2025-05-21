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孫玉菡稱強積金供款入息上下限檢討會作通盤考慮　「唔好淨係偏向一邊」 (12:47)

積金局正檢討強積金供款最低及最高入息水平。議員黃俊碩於立法會口頭質詢問及，因應整體經營環境和取消強積金對沖安排的影響，政府會否考慮暫緩調整有關入息水平。勞工及福利局長孫玉菡回應說，積金局正按法例規定檢討，將考慮就業數據、社會經濟情况、勞工市場、營商環境等因素，待積金局提交報告後，政府將詳細檢視，強調會作通盤考慮。 

工聯會黃國追問政府會否就上下限水平「追落後」，勞聯周小松關注當局會否收窄入息上限與法定基準的差距；自由黨邵家輝則問及當局會否有機會調低最高上限。孫玉菡重申，政府不會「偏向一邊」，會通盤考慮不同因素，強調會嚴格按照法例要求辦事。

勞聯林振昇建議當局參考法例建議，制訂公式自動計算下限，確保不會出現滯後情况。孫玉菡稱，現時法例就最低下限及最高上限均有清晰規定，認為當局應按法例按部就班處理。

另外，本港最新失業率由3.2%微升至3.4%，孫玉菡說，各行業升跌幅不一，提到4月因世界貿易格局有很多不清晰的地方而較「動盪」，認為失業率升跌要觀察更長時間，又說政府在旅遊等重點行業大力投放資源，當香港保持競爭力、有新興行業及旅客數量增加時，對勞動市場有正面影響，強調政府會盡最大努力促進經濟發展，為勞動市場注入活力。

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