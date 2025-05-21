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私營醫療機構條例周五起刊憲　衛生署10月起接受診所牌照申請 (12:41)

提供嬰幼兒疫苗注射服務的「仁滙醫務集團」早前陷結業疑雲，湧現大批預繳疫苗服務的苦主，《私營醫療機構條例》立法逾6年仍未擴至診所亦引發爭議。署理醫務衛生局長李夏茵今日（21日）在立法會表示，局方今將向立法會提交生效日期公告，本周五刊憲；衛生署將於10月13日開始接受申請診所牌照及小型執業診所豁免申請，預計接受申請12個月後牌照正式生效。

李夏茵表示，將安排相關條文於下星期三（28日）的立法會會議省覽，展開「先訂立，後審議」程序，落實相關條文。為預留足夠時間供業界準備，並進行宣傳工作，衞生署將於今年10月13日開始接受申請。她提及，在診所牌照及小型診所豁免書生效後，當局會依例規管禁止個別未經註冊處所使用一些名稱誤導公眾，讓公眾認為有關處所提供與名稱有關醫療服務。

立法會議員兼香港註冊中醫學會會長陳永光今日向醫衛局查詢，目前提供醫療服務的私營機構數目、多少機構已持牌、過去3年接獲多少投訴等。

李夏茵表示，目前已有14間持牌的私家醫院及59間的日間治療中心，屆時將更準確掌握相關私營醫療機構數字；現階段，衞生署暫未備存診所及小型執業診所數目。至於投訴數字，李指過去3年共接獲93宗投訴，當中仍在調查15宗，投訴個案主要涉醫務人員的專業行為、溝通問題及行政程序等。

選委界議員陳凱欣關注，診所由接受牌照申請到正式生效需時多久，而在期間如何規管私營醫療機構。李夏茵則表示，希望在接受申請12個月後生效，指需給業界預備提交文件，亦需時討論診所不能使用的名詞。

至於如何防止如仁滙同類事件發生，李夏茵表示，相關涉事公司在設施、醫療專業服務等方面，暫未發現有違規，更多是營商手段或觸牴《商品說明條例》。她續補充，屆時條例擴至診所，持牌診所若需結業需預先告知衛生署署長。

經民聯梁美芬則關注，當局如何規管醫療機構的預繳式消費，李夏茵則表示，私營醫療機構條例規管的是機構處所設施和安全標準，至於營商手段則是《商品說明條例》規管，但同意預繳式消費的規管需根據不同行業而制訂，舉例稱預繳癌病電療服務的冷靜期不宜過長，屆時討論會因應不同類型醫療服務有所著墨。

相關字詞﹕仁匯 醫衛局 編輯推介

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